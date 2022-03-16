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1 час назад

«Жесть какая»: Кудрявцеву ужаснули антироссийские наклейки во Франции

Елена Прошина

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале пожаловалась на ужасное отношение к русским во Франции. Звезда опубликовала фото с наклейкой, которые появились на некоторых французских магазинах.

«Жесть какая»: Кудрявцеву ужаснули антироссийские наклейки во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На стикере изображена свинья с русским флагом. При этом наклейка перечеркнута. Явный намек, что русских во Франции считают свиньями и в данный магазин вход им запрещен.

«Жесть какая. Ненависть к русским растет. Вопрос один: какое отношение мирные жители имеют к этому?» - задалась вопросом телеведущая.

По словам очевидцев, ненависть к русским сейчас наблюдается во многих странах Европы. Русскоговорящих оскорбляют, портят им машины, не пускают в кафе и магазины. Некоторые россияне вынуждены даже уезжать обратно на родину.

Ранее о травле русских рассказал Николай Басков. По его словам, Россия стала сильной, самостоятельной державой и это не нравится Европе и в Америке.

«Русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта», - считает певец.

По мнению Баскова, сейчас русским нужно объединиться, сплотиться и гордиться тем, что они русские.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Лера Кудрявцева,
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