«Жесть какая»: Кудрявцеву ужаснули антироссийские наклейки во Франции

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале пожаловалась на ужасное отношение к русским во Франции. Звезда опубликовала фото с наклейкой, которые появились на некоторых французских магазинах.
На стикере изображена свинья с русским флагом. При этом наклейка перечеркнута. Явный намек, что русских во Франции считают свиньями и в данный магазин вход им запрещен.
«Жесть какая. Ненависть к русским растет. Вопрос один: какое отношение мирные жители имеют к этому?» - задалась вопросом телеведущая.
По словам очевидцев, ненависть к русским сейчас наблюдается во многих странах Европы. Русскоговорящих оскорбляют, портят им машины, не пускают в кафе и магазины. Некоторые россияне вынуждены даже уезжать обратно на родину.
Ранее о травле русских рассказал Николай Басков. По его словам, Россия стала сильной, самостоятельной державой и это не нравится Европе и в Америке.
«Русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта», - считает певец.
По мнению Баскова, сейчас русским нужно объединиться, сплотиться и гордиться тем, что они русские.