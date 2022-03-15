В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
26 минут назад

Боня призналась в расставании с женихом

Вероника Полынина

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассталась с женихом. Об этом она сообщила в соцсетях.

Боня призналась в расставании с женихом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», - призналась Боня в своем телеграм-канале.

В конце прошлого года Виктория рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение, и демонстрировала кольцо с огромным бриллиантом.

Боня делилась, что, наконец, нашла человека, который разделяет ее интересы и смотрит с ней в одну сторону.

Личность жениха Виктория так и не раскрыла. Некоторые из поклонников знаменитости даже заподозрили, что она воссоединилась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом.

42-летняя Боня прожила семь лет с бизнесменом из Монако, сыном крупного ирландского промышленника и мецената Александром Смерфитом. Отношения они официально не регистрировали. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина Летиция. В 2017 году Боня и Смерфит расстались, сохранив дружеские отношения.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители