Боня призналась в расставании с женихом

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассталась с женихом. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», - призналась Боня в своем телеграм-канале.
В конце прошлого года Виктория рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение, и демонстрировала кольцо с огромным бриллиантом.
Боня делилась, что, наконец, нашла человека, который разделяет ее интересы и смотрит с ней в одну сторону.
Личность жениха Виктория так и не раскрыла. Некоторые из поклонников знаменитости даже заподозрили, что она воссоединилась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом.
42-летняя Боня прожила семь лет с бизнесменом из Монако, сыном крупного ирландского промышленника и мецената Александром Смерфитом. Отношения они официально не регистрировали. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина Летиция. В 2017 году Боня и Смерфит расстались, сохранив дружеские отношения.