Боня призналась в расставании с женихом

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассталась с женихом. Об этом она сообщила в соцсетях.

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«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», - призналась Боня в своем телеграм-канале.

В конце прошлого года Виктория рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение, и демонстрировала кольцо с огромным бриллиантом.

Боня делилась, что, наконец, нашла человека, который разделяет ее интересы и смотрит с ней в одну сторону.

Личность жениха Виктория так и не раскрыла. Некоторые из поклонников знаменитости даже заподозрили, что она воссоединилась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом.