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56 минут назад

Меньшова расплакалась во время эфира

Елена Прошина

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в последнем вышедшем выпуске авторского шоу на YouTube-канале «Сама Меньшова» пообщалась с психологом Татьяной Мужицкой. К концу эфира ведущую до слез растрогали слова гостьи о любви, мире и покое в семье.

Меньшова расплакалась во время эфира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время шоу Мужицкая и Меньшова успели обсудить много различных тем и насущных проблем. В частности, психолог рассказала о том, как справлять с тревогой, что делать с горем и чувством вины, что говорить близким и как сохранить мир и покой в семье. Под конец интервью Мужицкая поделилась, что недавно ей подарили чашку с надписью: «И откроется на Страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь».

Сразу после этих слов Меньшова, которая прошлым летом похоронила умершего от коронавируса отца Владимира Меньшова, не сдержала слез.

«Я плачу не потому, что мы говорим про Армагеддон, а потому что я всегда так и думала, что единственный смысл — это любовь, и потому что вы мне необыкновенно помогли сегодня», — пояснила телеведущая.

Шоу-бизнес,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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