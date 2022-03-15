Меньшова расплакалась во время эфира

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в последнем вышедшем выпуске авторского шоу на YouTube-канале «Сама Меньшова» пообщалась с психологом Татьяной Мужицкой. К концу эфира ведущую до слез растрогали слова гостьи о любви, мире и покое в семье.

Во время шоу Мужицкая и Меньшова успели обсудить много различных тем и насущных проблем. В частности, психолог рассказала о том, как справлять с тревогой, что делать с горем и чувством вины, что говорить близким и как сохранить мир и покой в семье. Под конец интервью Мужицкая поделилась, что недавно ей подарили чашку с надписью: «И откроется на Страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь».