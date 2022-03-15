Лолита призналась в краже картошки от голода

«Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах. Он весил больше, чем я. Несла его на горбу, было тяжело, но, когда кушать хочешь, унесешь все что угодно, хоть цистерну», — рассказала Лолита.