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6 минут назад

Лолита призналась в краже картошки от голода

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская призналась, что во временами студенчества была вынуждена воровать из колхоза картошку, чтобы не умереть с голода. Деталями того периода она поделилась в беседе с «7Дней».

Лолита призналась в краже картошки от голода
Фото: ТАССТАСС

«Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах. Он весил больше, чем я. Несла его на горбу, было тяжело, но, когда кушать хочешь, унесешь все что угодно, хоть цистерну», — рассказала Лолита.

И однажды, по словам певицы, ее поймали на краже, но председатель колхоза простил ей данный поступок и отпустил. Лолита добавила, что питалась этой картошкой с тремя однокурсниками на протяжении полугода.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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