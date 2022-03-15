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42 минуты назад

От каких болезней Пугачеву лечат в Израиле

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева вместе с супругом и детьми уехала в Израиль во время своего отпуска. Однако во время отдыха примадонна также рассчитывает подправить свое здоровье, в том числе подлечить свой диабет, сердце и больные ноги, передает «Комсомольская правда».

От каких болезней Пугачеву лечат в Израиле
Фото: ТАССТАСС

Стоит отметить, что Пугачева не раз ранее признавалась, что у нее есть личные врачи в клинике в Израиле, принадлежащей одному из российских олигархов. Пять лет назад певица уже лечила там диабет. Ей посоветовали специальные лекарства, после которых, по словам Пугачевой, она «сдулась» — сильно похудела. Также певица упоминала о проблемах с ногами. Ради избавления от них она несколько лет назад даже начала разрабатывать коллекцию удобной обуви.

Еще Пугачева может восстанавливать в Израиле слабые сосуды. В 2010 году ей уже делали там первую операцию на сердце, которую два года назад снова повторили из-за проблем с дыханием у певицы. Кроме того артистка не раз говорила, что часто приезжала в Израиль ради косметологических процедур, которые, возможно, сделает и в этот раз.

«Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — отмечала Пугачева.

Певица вместе с семьей отдыхает в Кейсарии, где снимает уютную виллу. Многие связывали отъезд Пугачевой с началом военной спецоперации Россией на Украине, но она эту информацию опровергла.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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