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22 минуты назад

«Голоc» и «Поле чудес» оказались под угрозой закрытия

Слово и ДелоСлово и Дело

Судьба проектов «Голоc» и «Поле чудес» оказалась под угрозой из-за санкций. Дело в том, что оба шоу выпускаются по иностранным лицензиям.

«Голоc» и «Поле чудес» оказались под угрозой закрытия
Фото: prt scr youtube.com/Голос / The Voice Russiaprt scr youtube.com/Голос / The Voice Russia

Любимые россиянами проекты «Голоc» и «Поле чудес» могут перестать выходить в эфире. СМИ сообщают, что на фоне санкций у телешоу могут отозвать лицензии. Проекты являются аналогами The Voice и Wheel Of Fortune.

Ранее стало известно, что шоу «Модный приговор» приостановило показы на Первом канале. Также уже несколько недель не выходит в эфир «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское», «Давай поженимся» и другие развлекательные проекты.

Шоу-бизнес,Первый канал,
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