«Голоc» и «Поле чудес» оказались под угрозой закрытия

Судьба проектов «Голоc» и «Поле чудес» оказалась под угрозой из-за санкций. Дело в том, что оба шоу выпускаются по иностранным лицензиям.
Любимые россиянами проекты «Голоc» и «Поле чудес» могут перестать выходить в эфире. СМИ сообщают, что на фоне санкций у телешоу могут отозвать лицензии. Проекты являются аналогами The Voice и Wheel Of Fortune.
Ранее стало известно, что шоу «Модный приговор» приостановило показы на Первом канале. Также уже несколько недель не выходит в эфир «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское», «Давай поженимся» и другие развлекательные проекты.