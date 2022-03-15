«Голоc» и «Поле чудес» оказались под угрозой закрытия

Судьба проектов «Голоc» и «Поле чудес» оказалась под угрозой из-за санкций. Дело в том, что оба шоу выпускаются по иностранным лицензиям.

Фото: prt scr youtube.com/Голос / The Voice Russia prt scr youtube.com/Голос / The Voice Russia

Любимые россиянами проекты «Голоc» и «Поле чудес» могут перестать выходить в эфире. СМИ сообщают, что на фоне санкций у телешоу могут отозвать лицензии. Проекты являются аналогами The Voice и Wheel Of Fortune.