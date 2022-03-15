Какие еще знаменитости покинули страну на фоне событий на Украине

Спустя почти три недели после начала боевых действий на Украине Россию продолжают покидать знаменитости. О том, кто и по каким причинам решил уехать из страны, — в материале «Газеты.Ru».

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Ольга Бузова

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13 марта стало известно об отъезде из России певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая поделилась со своими поклонниками фотографиями из Арабских Эмиратов. Несмотря на уход с российского рынка зарубежных компаний и брендов, Бузова призывает подписчиков с энтузиазмом смотреть в будущее, а производителей - активно заниматься раскручиванием собственных брендов. Правда, после блокировки Роскомнадзором Instagram, Facebook и Twitter звезда "Дома-2" записала видео, в котором не сдержала слез. В 2021 году доход Бузовой от рекламы в Instagram составил 55 млн рублей.

Жасмин

За границей также была замечена певица Жасмин. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка предупредила, что уехала в отпуск и скоро вернется.

"Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь", - заверила она.

Жасмин объяснила, что после смерти отца чувствует необходимость находиться в кругу родственников, которые как раз остались в Израиле:

"Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас".

Джиган и Оксана Самойлова

В теплые края отправились рэпер Джиган (Денис Устименко) и его жена Оксана Самойлова с тремя дочерями и сыном. При этом звездная пара не уточнила место своего пребывания.

"Как вы поняли, за моей спиной лето. Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы уехали просто в отпуск, у детей каникулы. Мы просто отдыхаем", — сообщила Самойлова, поделившись в своем блоге видео с курорта.

Семен Слепаков

В эмиграции заподозрили Семена Слепакова, который после публикации обращения к президенту России в своем Instagram перестал выходить на связь с подписчиками. Оказалось, что артист находится в Израиле. Эту информацию сайту kp.ru сообщили его знакомые. Сам комик подтвердил, что находится за границей, и пообещал скоро вернуться домой.

"Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не прояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, c объяснениями, а тут такой сбой коммуникации", - сказал Слепаков.

Иван Ургант

Узнав о начале боевых действий на Украине, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат. Вскоре стало известно, что его вечернее шоу сняли с эфира Первого канала. Тогда поклонники решили, что их кумир эмигрировал. Сам Ургант вышел на связь только 11 марта.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - заверил он в своем Instagram.

В настоящий момент телеведущий находится в Израиле вместе с женой и двумя дочерями.