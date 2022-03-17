Какие еще знаменитости покинули страну на фоне событий на Украине

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Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России после того, как побывала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В своем Telegram-канале она опровергла слухи об эмиграции и заверила, что уже вернулась в страну

Один из пользователей Instagram спросил артистку, почему она покинула в Россию «в такое непростое время». «Я уже вернулась», — написала в ответ на это Бузова.

Ведущая напомнила, что находилась в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры. «Мне понравилось! Я впервые много чего там испытала», — описала Бузова свое путешествие. Она также заявила, что хотела бы остаться в отпуске на больший срок, однако была вынуждена уехать, так как ее ожидали дела в Москве.

Бузова рассказала о том, что уехала в Рас-эль-Хайма по приглашению местных властей, 13 марта. В посте, опубликованном в Instagram, она выразила надежду на то, что путешествие поможет ей отвлечься. После этого в комментариях некоторые юзеры предположили, что звезда могла эмигрировать из страны, и осудили ее за это. «Еще одна убежала. Зато потом будет рассказывать про любовь к России», «Тоже сбежала из России», — написали ей пользователи соцсети.