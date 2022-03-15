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1 час назад

Бритни Спирс обвинила отца в том, что он лишил ее женственности

Газета.RuГазета.Ru

Бритни Спирс заявила, что отец "лишил ее женственности", когда в 2008 году оформил над ней опекунство и взял под контроль все личные, медицинские и финансовые дела певицы. Об этом пишет издание Page Six.

Бритни Спирс обвинила отца в том, что он лишил ее женственности
Фото: AP/Global Look PressAP/Global Look Press

В своем Instagram Бритни Спирс написала длинный пост, который впоследствии удалила.

"Первый день, когда мой папа стал моим опекуном, я никогда не забуду!!! Он сказал: "Садись сюда, на стул… Мы поговорим", — написала певица.

Бритни привела слова Джейми Спирса, которые он сказал в тот день - "Я - Бритни Спирс, и с этого момента я решаю все".

"С того дня я почувствовала, что у меня отняли огромную часть моей женственности… Я никогда не буду прежней", - поделилась певица.

Бывший друг семьи Жаклин Батчер утверждала, что Джейми Спирс называл свою знаменитую дочь "толстухой", "шлюхой", "ужасной матерью" и якобы часто выкрикивал: "Я - Бритни Спирс!" после того, как стал опекуном дочери. Джейми Спирс потерял опеку над дочерью в ноябре 2021 года, но сама Бритни до сих пор часто возвращается к этой теме в своих постах в Instagram. Ранее Бритни Спирс пожаловалась, что под опекой ей не давали пить кофе.

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