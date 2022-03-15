«Тоже улетела?»: Барских ответил на критику Бузовой

Украинский певец Макс Барских ответил на критику российской исполнительницы Ольги Бузовой. Как сообщает StarHit , музыкант обратил внимание на то, что певица улетела в Дубай.

«Леди Бу в Дубае. Тоже улетела? Спасибо, что избавила нас от своего присутствия, этого нескончаемого потока никому не нужной информации. Сиди теперь там и верь, что все твои боты перейдут в Telegram, что маловероятно...» — съязвил Барских.

Напомним, что ранее Барских заявил, что россиянам повезло с концертами, которые он когда-то давал, а также музыкант в грубой форме оскорбил Россию.

Такие высказывания вызвали у многих российских звезд негодование. Так, певица Слава жестко раскритиковала его слова, а Тимати напомнил поп-исполнителю, что все годы музыкант зарабатывал в России, пообещав при встрече разобраться с ним. Бузова же задалась вопросом, откуда у Барских такая ненависть к людям и призвала его «лечить и вдохновлять, а не уничтожать».