Сколько денег потеряют звезды от блокировки Instagram

Блокировка Instagam в России нанесет урон селебрити, которые зарабатывали на этой площадке нескромные суммы. "Газета.Ru" составила рейтинг звездных блогеров по их доходам в социальной сети. Издание использовало информацию исследовательского центра ADinBlog.
Доход российской телеведущей и поп-звезды в Instagram за 2021 год достиг 55,3 млн рублей. В этой соцсети у Бузовой 23,3 млн подписчиков. Стоимость одного поста на ее странице составляет 350-800 тысяч рублей, истории — 250 тысяч рублей. Теледива рекламировала в Instagram салоны красоты, туристические агентства, бренды одежды, продукты питания, приложения для обработки фотографий.
В прошлом году знаменитая блогер и телеведущая заработала в Instagram 35,3 млн рублей. Число ее подписчиков — 18,9 млн. В соцсети Ивлеева занималась рекламой автомобилей, косметики, компьютерных игр, онлайн-гипермаркетов, продуктов питания и продуктовых магазинов.
Аня Покров — блогер в Instagram и TikTok, телеведущая и певица. Среди ее песен — "Не игра в Симс", "Парень из села", "Последний предатель". В 2020 году заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров, составленном журналом Forbes.
В 2021-м звезда заработала в Instagram 27,8 млн рублей. На нее подписаны 7,3 млн пользователей соцсети. На этой площадке занималась рекламой косметики, маркетплейсов, такси, игрушек и продуктов питания.
Телеведущая, певица и блогер, ставшая популярной благодаря вайнам в Instagram. Ида Галич запустила YouTube-шоу "1-11", вела семейное скетч-шоу на телеканале "Пятница!" и программу "Русский ниндзя" на СТС. Сняла несколько клипов на свои песни.
Доход Иды Галич в Instagram за 2021 год — 27,2 млн рублей. Число ее подписчиков — 6,6 млн. Рекламировала в соцсети магазины косметики, банк, медикаменты, домашнюю электронику, одежду и товары для детей.
Доход серебряного призера "Евровидения-2015" в соцсети Instagram за прошлый год достиг 26,4 млн рублей. На Гагарину подписаны 8,6 млн пользователей. Певица рекламировала в Instagram маркетплейс, авиакомпанию, одежду, духи, аксессуары и предметы интерьера.
Дина Саева — один из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте TikTok, а также модель и певица. Ее заработок в Instagram за 2021 год — 19,2 млн рублей. На блог Саевой подписаны 9,3 млн человек. Звезда рекламировала в соцсети компании Meta модные бренды класса люкс, банк и магазин косметики.