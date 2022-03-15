Сколько денег потеряют звезды от блокировки Instagram

Блокировка Instagam в России нанесет урон селебрити, которые зарабатывали на этой площадке нескромные суммы. "Газета.Ru" составила рейтинг звездных блогеров по их доходам в социальной сети. Издание использовало информацию исследовательского центра ADinBlog.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Екатерина Чеснокова / РИА Новости

1. Ольга Бузова

Видео дня

Доход российской телеведущей и поп-звезды в Instagram за 2021 год достиг 55,3 млн рублей. В этой соцсети у Бузовой 23,3 млн подписчиков. Стоимость одного поста на ее странице составляет 350-800 тысяч рублей, истории — 250 тысяч рублей. Теледива рекламировала в Instagram салоны красоты, туристические агентства, бренды одежды, продукты питания, приложения для обработки фотографий.

2. Настя Ивлеева

В прошлом году знаменитая блогер и телеведущая заработала в Instagram 35,3 млн рублей. Число ее подписчиков — 18,9 млн. В соцсети Ивлеева занималась рекламой автомобилей, косметики, компьютерных игр, онлайн-гипермаркетов, продуктов питания и продуктовых магазинов.

3. Аня Покров

Аня Покров — блогер в Instagram и TikTok, телеведущая и певица. Среди ее песен — "Не игра в Симс", "Парень из села", "Последний предатель". В 2020 году заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров, составленном журналом Forbes.

В 2021-м звезда заработала в Instagram 27,8 млн рублей. На нее подписаны 7,3 млн пользователей соцсети. На этой площадке занималась рекламой косметики, маркетплейсов, такси, игрушек и продуктов питания.

4. Ида Галич

Телеведущая, певица и блогер, ставшая популярной благодаря вайнам в Instagram. Ида Галич запустила YouTube-шоу "1-11", вела семейное скетч-шоу на телеканале "Пятница!" и программу "Русский ниндзя" на СТС. Сняла несколько клипов на свои песни.

Доход Иды Галич в Instagram за 2021 год — 27,2 млн рублей. Число ее подписчиков — 6,6 млн. Рекламировала в соцсети магазины косметики, банк, медикаменты, домашнюю электронику, одежду и товары для детей.

5. Полина Гагарина

Доход серебряного призера "Евровидения-2015" в соцсети Instagram за прошлый год достиг 26,4 млн рублей. На Гагарину подписаны 8,6 млн пользователей. Певица рекламировала в Instagram маркетплейс, авиакомпанию, одежду, духи, аксессуары и предметы интерьера.

6. Дина Саева