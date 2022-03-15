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2 часа назад

Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей

Lenta.ruLenta.ru

Предпринимательница Ким Кардашьян обвинила рэпера Канье Уэста во лжи по поводу детей. Она оставила комментарий под постом бывшего мужа в Instagram.

Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей
Фото: ЖЖЖЖ

«Пожалуйста, прекратите это. Ты приезжал сегодня утром, чтобы забрать детей в школу», — написала телезвезда.

В публикации музыканта говорится, что экс-супруга не дает ему видеться с семьей. Он поделился фотографией со значками на рюкзаке его дочери: на них изображены лица Уэста и Кардашьян, а между ними находится значок с инопланетянином.

«Это было на рюкзаке моей дочери, когда мне разрешили увидеться с ней на прошлой неделе. Вот почему я так усердно работаю над своей семьей. Я настроен защищать ее любой ценой», — заявил артист. При этом он не уточнил, почему значки вызвали у него такое беспокойство за дочь.

Ранее в марте этого года Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом. Она присутствовала на заседании онлайн, а ее экс-супруг в суд не явился. Кардашьян при участии адвоката Лауры Вэссер, которая находилась на слушании, поделилась с судьей подробностями своего брака и отрицательно ответила на вопрос о возможности сохранить отношения, прибегнув к психологической помощи.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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