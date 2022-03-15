Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей

«Это было на рюкзаке моей дочери, когда мне разрешили увидеться с ней на прошлой неделе. Вот почему я так усердно работаю над своей семьей. Я настроен защищать ее любой ценой», — заявил артист. При этом он не уточнил, почему значки вызвали у него такое беспокойство за дочь.