Показания не сходятся: покинувшую Россию Пугачеву уличили во лжи

Алла Борисовна Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой покинули Россию через несколько дней после начала спецоперации в Украине. Артистка четко заявила, что всего лишь повезла наследников в отпуск, однако некоторые факты заставляют поклонников сомневаться в ее словах.

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Российская спецоперация в Украине буквально расколола мир отечественного шоу-бизнеса на две половины. Среди тех, кто не поддержал решение властей, оказался юморист Максим Галкин. Утром 24 февраля он высказал свое однозначное мнение в микроблоге в «Инстаграме», а уже спустя три дня вместе с семьей тайно покинул страну.

Позже знакомые звездной пары сообщили, что Примадонна с супругом отправились в Израиль, а следом на связь вышла и сама артистка, которая заявила, что всего лишь повезла детей в запланированный отпуск, ведь в школе все равно сейчас каникулы, а ей не мешает отдохнуть и полечиться.

Вот уже две недели Алла Борисовна и ее близкие в России не появлялись и на связь не выходили, а теперь всплыло и еще одно обстоятельство, которое в очередной раз натолкнуло поклонников на мысли о том, что исполнительница хита «Миллион алых роз» на родине больше не появится.

В Первой Московской гимназии, где учатся наследники артистки, представителям прессы сообщили, что каникулы у двойняшек Лизы и Гарри действительно были, но теперь учебный процесс уже начался.

«Каникулы были, сегодня вышли дети. Каникулы никак не зависят от текущей ситуации в мире, есть определенный график», - пояснил представитель элитного учебного заведения.