Известная телеведущая покинула Россию

Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Как сообщает РИА Новости, заявление об увольнении она написала уже после того, как уехала в другую страну.
В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о том, что Гильдеева больше не работает на НТВ. Текущее местоположение телеведущей не уточняется.
Гильдеева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вацуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. Также на НТВ она вела передачи «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги».
Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском. В частности, Собчак опровергла слухи об эмиграции, а Ургант пообещал вернуться, заявив, что воспользовался возможностью взять отпуск.