Известная телеведущая покинула Россию

Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Как сообщает РИА Новости, заявление об увольнении она написала уже после того, как уехала в другую страну.

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В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о том, что Гильдеева больше не работает на НТВ. Текущее местоположение телеведущей не уточняется.

Гильдеева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вацуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. Также на НТВ она вела передачи «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги».