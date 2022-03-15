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30 минут назад

Известная телеведущая покинула Россию

Елена Прошина

Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Как сообщает РИА Новости, заявление об увольнении она написала уже после того, как уехала в другую страну.

Известная телеведущая покинула Россию
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о том, что Гильдеева больше не работает на НТВ. Текущее местоположение телеведущей не уточняется.

Гильдеева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вацуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. Также на НТВ она вела передачи «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги».

Ургант прокомментировал слухи об отъезде из России

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском. В частности, Собчак опровергла слухи об эмиграции, а Ургант пообещал вернуться, заявив, что воспользовался возможностью взять отпуск.

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