Том Хаос перед смертью готовился к суду с участником «Отпетых мошенников»

Адвокат Геннадий Нефедовский заявил, что совершивший самоубийство экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (Вячеслав Зинуров), готовился к суду с бывшим коллегой по группе Сергеем Амораловым. Как он рассказал в беседе с изданием «Дни.ру», у умершего были все шансы на победу.

Нефедовский отметил, что Аморалов нарушил закон об авторском праве. Хаос был уверен, что коллега поступил незаконно, когда отказался делиться прибылью от концертов. Кроме того, на место Зинурова взяли другого вокалиста, похожего на него, который в некоторых композициях «открывал рот под запись». На стороне Зинурова в конфликте также выступал и другой бывший участник группы — Гарик Богомазов.