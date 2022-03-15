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30 минут назад

Том Хаос перед смертью готовился к суду с участником «Отпетых мошенников»

Елена Прошина

Адвокат Геннадий Нефедовский заявил, что совершивший самоубийство экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (Вячеслав Зинуров), готовился к суду с бывшим коллегой по группе Сергеем Амораловым. Как он рассказал в беседе с изданием «Дни.ру», у умершего были все шансы на победу.

Том Хаос перед смертью готовился к суду с участником «Отпетых мошенников»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нефедовский отметил, что Аморалов нарушил закон об авторском праве. Хаос был уверен, что коллега поступил незаконно, когда отказался делиться прибылью от концертов. Кроме того, на место Зинурова взяли другого вокалиста, похожего на него, который в некоторых композициях «открывал рот под запись». На стороне Зинурова в конфликте также выступал и другой бывший участник группы — Гарик Богомазов.

Напомним, что Зинуров был обнаружен мертвым в своей квартире в Москве 10 марта. Информацию о смерти подтвердили родственники. Причиной смерти 50-летнего артиста стал суицид. Отмечалось, что музыкант продолжительное время страдал от депрессии.

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