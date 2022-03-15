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53 минуты назад

Наряды знаменитостей стали мемами в сети из-за сходства с диванами

Lenta.ruLenta.ru

Модные редакторы перечислили знаменитостей, которые стали мемами в соцсетях из-за сходства своих нарядов с обивкой мягкой мебели. Соответствующий материал опубликован на сайте The Sun.

Наряды знаменитостей стали мемами в сети из-за сходства с диванами
Фото: ЖЖЖЖ

Журналисты составили список звезд, одежду которых пользователи сети в шуточной форме сравнивали с обивками различных диванов. Например, в подборку попала актриса Меган Фокс, которая прошлась по улицам Лос-Анджелеса в коротком топе в мелкую клетку, коричневых расклешенных брюках и болеро с абстрактным принтом. Сама фотомодель сочла свой образ схожим с мебелью, обитой тканью с цветочным узором.

Авторы материала вспомнили, что бизнесвумен Ким Кардашьян посетила бал Met Gala в платье с аналогичным принтом в 2013 году. Они обратили внимание, что в ассортименте магазина IKEA представлено кресло с похожим орнаментом. В то же время комбинезон телезвезды Джеммы Коллинз, в котором она снялась для в Instagram, сопоставили с бархатным диваном.

Поп-исполнительница Леди Гага, в свою очередь, вдохновлялась винтажным диваном-скамейкой из леопардовой ткани, когда предстала перед фотографами в плаще и сапогах с анималистчным принтом, считают эксперты. При этом певица Фрэнки Бридж решила воссоздать в своем наряде обивку кожаного дивана красного цвета бренда Zest Interiors.

В марте Ким Кардашьян наклеила скотч на тело и также развеселила фанатов. Бизнесвумен привлекла внимание папарацци на показе Balenciaga ярким образом: на опубликованных изображениях видно, что на все тело Кардашьян наклеили желтый скотч со словом Balenciaga, создав иллюзию облегающего комбинезона.

Шоу-бизнес,Меган Фокс,Стефани Джерманотта,Ким Кардашьян,Ikea,
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