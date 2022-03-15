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1 час назад

С похитителя Авраама Руссо взыскали полмиллиона в пользу певца

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Пресненский районный суд Москвы озвучил приговор Зауру Марданову — похитителю российского певца Авраама Руссо.Марданов был признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «а, в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). В его отношении было назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Однако Марданов был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.Между тем, гражданский иск Руссо удовлетворен частично — в пользу потерпевшего взыскано 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.Напомним, как установило следствие, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где его насильно удерживали и избивали. Исмаилов потребовал от певца отменить все концерты и «вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях». В похищении и избиении артиста обвиняются Заур Марданов и Владимир Гусаков.

С похитителя Авраама Руссо взыскали полмиллиона в пользу певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шоу-бизнес,Владимир Гусаков,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,
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