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1 час назад

Аморалов предложил оплатить похороны коллеги по "Отпетым мошенникам" Тома Хаоса

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Солист «Отпетых Мошенников» Сергей Аморалов предложил семье покойного экс-коллеги по группе Тома Хаоса оплатить его похороны, передает «СтарХит».

Аморалов предложил оплатить похороны Тома Хаоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родственники отказались от предложения, возможно, из-за творческого и финансового конфликта между коллегами — Том Хаос покинул группу в прошлом году и не считал обстоятельства этого справедливыми.

«Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова», — рассказывала жена участника «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова Виктория.

Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» появился в 1996 году. В состав группы входили Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Игорь (Гарик) Богомазов и Сергей Суровенко (Аморалов). Втроем они проработали 15 лет, записав хиты «Девушки бывают разные», «Всяко разно», «Люблю» и «Бросай курить». В 2011 году коллектив покинул Богомазов, на место которого пришел Андрей Репников. После ДТП в 2016 году Репников не смог продолжать участвовать в группе, и до 2021 года Том Хаос и Сергей Аморалов выступали дуэтом. 10 марта 2022 года 50-летний Зинуров покончил с собой.

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