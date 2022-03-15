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16 минут назад

Кравец раскрыла размер пенсии Светличной

Елена Прошина

Актриса Светлана Светличная, которая в мае отпразднует свое 82-летие, получает пенсию в размере 50 тыс. рублей. Об этом и состоянии артистки после пребывания в психиатрической лечебнице рассказала певица Алена Кравец, сообщает «Пятый канал».

Кравец раскрыла размер пенсии Светличной
Фото: ТАССТАСС

Как отметила Кравец, несмотря на проблемы со здоровьем, Светличная не впадает в депрессивное состояние.

«Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — заявила артистка, добавив, что Светличная не планирует как-то особенно праздновать день рождения.

Как отметила внучка звезды Мария Ивашова, за Светличной сейчас присматривает приходящая сиделка. Семья справляется своими силами, однако при ухудшении состояния артистка не станет тянуть с обращением к специалистам. При этом она подчеркнула, что не видит ничего зазорного в том, чтобы перевезти бабушку в специализированное учреждение.

Шоу-бизнес,Алена Кравец,Светлана Светличная,
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