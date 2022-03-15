Кравец раскрыла размер пенсии Светличной

Актриса Светлана Светличная , которая в мае отпразднует свое 82-летие, получает пенсию в размере 50 тыс. рублей. Об этом и состоянии артистки после пребывания в психиатрической лечебнице рассказала певица Алена Кравец , сообщает « Пятый канал ».

«Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — заявила артистка, добавив, что Светличная не планирует как-то особенно праздновать день рождения.

Как отметила внучка звезды Мария Ивашова, за Светличной сейчас присматривает приходящая сиделка. Семья справляется своими силами, однако при ухудшении состояния артистка не станет тянуть с обращением к специалистам. При этом она подчеркнула, что не видит ничего зазорного в том, чтобы перевезти бабушку в специализированное учреждение.