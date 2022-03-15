Джастин Бибер обратился к друзьям с просьбой молиться о жизни Хейли

Певец Джастин Бибер был так глубоко потрясен внезапной госпитализацией своей жены Хейли, что попросил друзей помолиться за нее, сообщил источник изданию People.
"Когда это случилось, было много паники. Джастин написал всем, кого знал, и попросил всех молиться за нее, и он никогда не отходил от нее. Он говорил, что не может потерять ее, что, чего бы это ни стоило, он хочет получить лучшее медицинское лечение для нее, которое только возможно"
рассказал источник. По данным СМИ, певец чувствует себя "даже более травмированным, чем Хейли". Инсайдер подчеркнул, что Джастин Бибер был готов пойти на все, чтобы сохранить здоровье любимой. По его словам, для них госпитализация Хейли стала возможностью переосмыслить жизненные ценности и вспомнить о собственной "смертности". Ранее Хейли Бибер госпитализировали с признаками инсульта.