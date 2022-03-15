В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Джастин Бибер попросил друзей помолиться о возлюбленной

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Певец Джастин Бибер был так глубоко потрясен внезапной госпитализацией своей жены Хейли, что попросил друзей помолиться за нее, сообщил источник изданию People.

Джастин Бибер обратился к друзьям с просьбой молиться о жизни Хейли
Фото: InstagramInstagram

"Когда это случилось, было много паники. Джастин написал всем, кого знал, и попросил всех молиться за нее, и он никогда не отходил от нее. Он говорил, что не может потерять ее, что, чего бы это ни стоило, он хочет получить лучшее медицинское лечение для нее, которое только возможно"

рассказал источник. По данным СМИ, певец чувствует себя "даже более травмированным, чем Хейли". Инсайдер подчеркнул, что Джастин Бибер был готов пойти на все, чтобы сохранить здоровье любимой. По его словам, для них госпитализация Хейли стала возможностью переосмыслить жизненные ценности и вспомнить о собственной "смертности". Ранее Хейли Бибер госпитализировали с признаками инсульта.

Последние новости
Шоу-бизнес,Джастин Бибер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители