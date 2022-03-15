Джастин Бибер обратился к друзьям с просьбой молиться о жизни Хейли

"Когда это случилось, было много паники. Джастин написал всем, кого знал, и попросил всех молиться за нее, и он никогда не отходил от нее. Он говорил, что не может потерять ее, что, чего бы это ни стоило, он хочет получить лучшее медицинское лечение для нее, которое только возможно"