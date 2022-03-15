Российский стендап-комик Илья Соболев снял шутливый ролик о ситуации с блокировкой в России социальной сети Instagram, внесенной Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

«Что вы переживаете? Чтобы он работал, просто, как я, уедьте в Монако», – заявил Соболев.

Решение о блокировке социальной сети, которой владеет компания Meta, было принято по требованию Генеральной прокуратуры России в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. С 14 марта Instagram стал недоступен для российских пользователей.