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1 час назад

Жасмин объяснила внезапный отъезд из России

Елена Прошина

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) прокомментировала свой отъезд из России в Израиль после того, как столкнулась с волной критики в соцсетях. Как сообщает StarHit, артистка объяснила, что отправилась в отпуск с детьми.

Жасмин объяснила внезапный отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла», — рассказала она, пообещав вскоре вернуться в страну.

Жасмин отмечает, что любит Россию и связывает свое будущее только с ней. Недавно звезда высказалась о ситуации в мире и призвала своих подписчиков гордиться своим происхождением.

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Она подчеркнула, что никогда не будет стыдиться, что она из России.

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