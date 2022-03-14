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34 минуты назад

Иосиф Пригожин вступился за Пугачеву после заявления Соседова о национализации особняка

runews24.rurunews24.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в резкой форме осадил критика Сергея Соседова, который предложил национализировать особняк Пугачевой и Галкина, покинувших Россию.

Пригожин вступился за Пугачеву после заявления Соседова
Фото: newvz.runewvz.ru

«Пугачева такая одна!», – заявил Пригожин и потребовал убрать от нее руки.

Также продюсер отметил, что Соседов, работающий на федеральном телевидении, не имеет морального права всерьез говорить такие вещи, и осуждать Пугачеву, куда бы и насколько бы она не уехала.

Пригожин подчеркнул, что Россия всегда была страной, где каждый может иметь свою точку зрения.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Иосиф Пригожин,
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