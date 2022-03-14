Пригожин вступился за Пугачеву после заявления Соседова

«Пугачева такая одна!», – заявил Пригожин и потребовал убрать от нее руки.

Также продюсер отметил, что Соседов, работающий на федеральном телевидении, не имеет морального права всерьез говорить такие вещи, и осуждать Пугачеву, куда бы и насколько бы она не уехала.