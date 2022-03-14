Пригожин вступился за Пугачеву после заявления Соседова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в резкой форме осадил критика Сергея Соседова, который предложил национализировать особняк Пугачевой и Галкина, покинувших Россию.
«Пугачева такая одна!», – заявил Пригожин и потребовал убрать от нее руки.
Также продюсер отметил, что Соседов, работающий на федеральном телевидении, не имеет морального права всерьез говорить такие вещи, и осуждать Пугачеву, куда бы и насколько бы она не уехала.
Пригожин подчеркнул, что Россия всегда была страной, где каждый может иметь свою точку зрения.