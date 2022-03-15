Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли

Приобретенные билеты будут действовать в новые, пока не названные даты, но при желании их можно вернуть. Фестиваль впервые прошел летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове. В 2022 году он должен был пройти с 24 по 26 июня. На сценах фестиваля должны были выступить Little Big, The Hatters, Pharaoh, "Нервы", "Пошлая Молли", Shortparis, Дора, "Френдзона", "Кис-кис" и другие исполнители и коллективы.