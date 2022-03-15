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39 минут назад

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли

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Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесен, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение организаторов.

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли
Фото: Кадр из видео/дора/YoutubeКадр из видео/дора/Youtube

Мероприятие должно было состояться в июне, однако теперь перенесено на неопределенный срок.

Приобретенные билеты будут действовать в новые, пока не названные даты, но при желании их можно вернуть. Фестиваль впервые прошел летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове. В 2022 году он должен был пройти с 24 по 26 июня. На сценах фестиваля должны были выступить Little Big, The Hatters, Pharaoh, "Нервы", "Пошлая Молли", Shortparis, Дора, "Френдзона", "Кис-кис" и другие исполнители и коллективы.

Ранее сообщалось о переносе международного кинофестиваля "Золотой ворон", церемонии вручения кинопремии "Ника", Московского международного кинофестиваля.

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