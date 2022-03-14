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36 минут назад

Обнажившая грудь перед полицейскими Волочкова попала на видео

Lenta.ruLenta.ru

Анастасия Волочкова, обнажившая грудь перед полицейскими, попала на видео. Кадры в понедельник, 14 марта, распространил Telegram-канал Baza.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Анастасия Волочкова спорила с полицейскими. В какую-то секунду она демонстрирует свою грудь. Telegram-канал сообщает, что причиной послужил спор с одной из сотрудниц полиции: балерина пыталась ей объяснить, что в свои 40 она выглядит лучше, чем та.

Конфликт с правоохранителями в аэропорту у Волочковой возник около двух недель назад, когда полицейские заметили, что она находится в здании без маски; россиянка несколько раз оскорбила полицейских. Ей могут грозить уголовное дело по статье 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ и административный штраф по статье КоАП «Хулиганство» за демонстрацию груди.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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