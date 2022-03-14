Риэлторы назвали стоимость дворца Пугачевой

Дворец певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь стоит около десяти миллионов долларов. Такую оценку недвижимости дали риелторы, передает «7 Дней».
По данным издания, площадь шестиэтажного дома составляет 2300 квадратных метров. На территории дворца находится бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр, расположенный на участке площадью в один гектар. По оценке риелторов, данная недвижимость обошлась Пугачевой и Галкину не менее чем в десять миллионов долларов (более одного миллиарда ста миллионов рублей по нынешнему курсу).
Также в «7 Дней» отметили, что пока пара лечится и отдыхает за пределами России, желание купить дворец изъявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он хочет переделать его в IT-приют, в котором дети смогли бы изучать информационные технологии и блогерство.