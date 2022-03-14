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46 минут назад

Риэлторы назвали стоимость дворца Пугачевой

Елена Прошина

Дворец певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь стоит около десяти миллионов долларов. Такую оценку недвижимости дали риелторы, передает «7 Дней».

Риэлторы назвали стоимость дворца Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, площадь шестиэтажного дома составляет 2300 квадратных метров. На территории дворца находится бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр, расположенный на участке площадью в один гектар. По оценке риелторов, данная недвижимость обошлась Пугачевой и Галкину не менее чем в десять миллионов долларов (более одного миллиарда ста миллионов рублей по нынешнему курсу).

Также в «7 Дней» отметили, что пока пара лечится и отдыхает за пределами России, желание купить дворец изъявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он хочет переделать его в IT-приют, в котором дети смогли бы изучать информационные технологии и блогерство.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Разин,Алла Пугачева,
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