Риэлторы назвали стоимость дворца Пугачевой

По данным издания, площадь шестиэтажного дома составляет 2300 квадратных метров. На территории дворца находится бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр, расположенный на участке площадью в один гектар. По оценке риелторов, данная недвижимость обошлась Пугачевой и Галкину не менее чем в десять миллионов долларов (более одного миллиарда ста миллионов рублей по нынешнему курсу).