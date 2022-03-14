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1 час назад

Рудковская предложила Барских вернуть российские награды

Елена Прошина

Не утихают страсти вокруг высказываний украинского певца Макса Барских о России. На этот раз продюсер Яна Рудковская предложила артисту вернуть все российские награды.

Рудковская предложила Барских вернуть российские награды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале Рудковская назвала гневные выпады Барских в сторону России не более чем пиаром, а также предложила ему вернуть награды, которые он получил как российский артист.

«Я думаю, что Максу нужно отказаться не только от ротаций на наших радиостанции и вернуть на каналы все российские музыкальные награды, а именно: MTV Music Awards, Муз-ТВ, Ру-ТВ, «Нового радио» и премии «Жара». Замечу, что он везде получал премии как российский артист! Не украинский! Премии все - российские! Кроме МTV! И туда он выходил и получал свою награду, как артист из России! Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией, пусть вернёт эти «награды, которые не входят в его географию»! За его «Туманы» в основном голосовала российская публика, а он все равно её уже слил!» - написала продюсер.

Рудковская задалась вопрос, от какой страны певец будет получать свои следующие награды. Она также подчеркнула, что его песни уже «неудобно включать где-то, неправильно люди поймут». Кроме того, продюсер вспомнила слова Барских про «дырявую Россию». По ее словам, рэпер Тимати уже все сказал на эту тему.

«Что имея - не ценим, потерявши – плачем», - заключила Яна.

Ранее против Барских выступила рэпер Тимати и певица Слава.

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