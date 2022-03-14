Рудковская предложила Барских вернуть российские награды

«Я думаю, что Максу нужно отказаться не только от ротаций на наших радиостанции и вернуть на каналы все российские музыкальные награды, а именно: MTV Music Awards, Муз-ТВ, Ру-ТВ, «Нового радио» и премии «Жара». Замечу, что он везде получал премии как российский артист! Не украинский! Премии все - российские! Кроме МTV! И туда он выходил и получал свою награду, как артист из России! Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией, пусть вернёт эти «награды, которые не входят в его географию»! За его «Туманы» в основном голосовала российская публика, а он все равно её уже слил!» - написала продюсер.