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58 минут назад

Галкин вышел на связь после отъезда из России

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин вышел на связь со своими подписчиками в последние дни работы Instagram в России. Телеведущий прокомментировал обвинения в его адрес и ответил на гневные комментарии, поступившие после отъезда его семьи из России.

Так, пользователи обвинили знаменитость в том, что он уехал из страны, где зарабатывал деньги и теперь, привыкшему к роскоши Галкину придется очень сложно.

«Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее», — ответил звезда.

На замечания юзеров о том, что его концерты больше никому не нужны, Галкин оптимистично заметил, что готов «выступать перед зеркалом».

Семен Слепаков покинул Россию

Ранее стало известно, что после критики Галкина спецоперации на Украине, телеведущий вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой спешно уехал из России. По некоторым данным, знаменитое семейство отбыло в Израиль.

Однако позднее Пугачева опровергла информацию об эмиграции. По ее словам, они уехали отдыхать, так как у детей каникулы, а ей самой нужно подправить здоровье. При этом, когда они вернутся в Россию, певица не уточнила.

Шоу-бизнес,Видео,Семен Слепаков,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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