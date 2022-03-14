Галкин вышел на связь после отъезда из России

Юморист Максим Галкин вышел на связь со своими подписчиками в последние дни работы Instagram в России. Телеведущий прокомментировал обвинения в его адрес и ответил на гневные комментарии, поступившие после отъезда его семьи из России.

Так, пользователи обвинили знаменитость в том, что он уехал из страны, где зарабатывал деньги и теперь, привыкшему к роскоши Галкину придется очень сложно.

«Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее», — ответил звезда.

На замечания юзеров о том, что его концерты больше никому не нужны, Галкин оптимистично заметил, что готов «выступать перед зеркалом».

Ранее стало известно, что после критики Галкина спецоперации на Украине, телеведущий вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой спешно уехал из России. По некоторым данным, знаменитое семейство отбыло в Израиль.