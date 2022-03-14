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1 час назад

Барановская ответила на слух о закрытии популярного шоу

Елена Прошина

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом Канале Юлия Барановская опровергла слух о закрытии шоу. Как сообщает «Лента.ру», в соцсетях она ответила на вопрос одного из подписчиков, заявив, что новые выпуски программы «обязательно будут».

Барановская ответила на слух о закрытии популярного шоу
Фото: ТАССТАСС

Ток-шоу отсутствовало в эфире с 26 февраля по 13 марта. Первый после паузы выпуск должен выйти 15 марта.

Напомним, что с началом спеоцперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины Первый канал перешел на информационный режим работы. В результате в эфир временно перестали выходить такие программы как «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».

Зрители восприняли изменения в эфирной сетке как отмену передач, однако позднее в пресс-службе Первого канала заявили, что изменения временные и связаны с важными общественно-политическими событиями — началом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Первый канал,
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