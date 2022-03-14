Мила Кунис высказалась в поддержку россиян. Актриса уверена, что не стоит считать граждан РФ врагами. Источник фото: JEWEL SAMAD Голливудская звезда с украинскими корнями Мила Кунис не поддерживает ставшие актуальными в настоящий период русофобские настроения. В беседе с Марией Шрайвер она отметила, что о положительных качествах русского народа "слишком мало говорят в прессе".
"Не думаю, что в происходящем виноват народ России... Мне очень не нравится такая риторика", — поделилась переживаниями знаменитость.
Мила Кунис с близкими перебралась в Соединённые Штаты Америки в восьмилетнем возрасте. Поначалу ей было очень сложно адаптироваться к другому менталитету и стилю жизни. Учась в школе, девочка часто плакала, поскольку не понимала языка.