Мила Кунис высказалась в поддержку россиян. Актриса уверена, что не стоит считать граждан РФ врагами. Источник фото: JEWEL SAMAD Голливудская звезда с украинскими корнями Мила Кунис не поддерживает ставшие актуальными в настоящий период русофобские настроения. В беседе с Марией Шрайвер она отметила, что о положительных качествах русского народа "слишком мало говорят в прессе".