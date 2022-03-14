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57 минут назад

Мила Кунис высказалась в поддержку россиян

Inc-NewsInc-News

Мила Кунис высказалась в поддержку россиян. Актриса уверена, что не стоит считать граждан РФ врагами. Источник фото: JEWEL SAMAD Голливудская звезда с украинскими корнями Мила Кунис не поддерживает ставшие актуальными в настоящий период русофобские настроения. В беседе с Марией Шрайвер она отметила, что о положительных качествах русского народа "слишком мало говорят в прессе".

Мила Кунис высказалась в поддержку россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не думаю, что в происходящем виноват народ России... Мне очень не нравится такая риторика", — поделилась переживаниями знаменитость.

Мила Кунис с близкими перебралась в Соединённые Штаты Америки в восьмилетнем возрасте. Поначалу ей было очень сложно адаптироваться к другому менталитету и стилю жизни. Учась в школе, девочка часто плакала, поскольку не понимала языка.

Шоу-бизнес,Мария Шрайвер,Мила Кунис,
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