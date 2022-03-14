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43 минуты назад

Лепс назвал качества будущей избранницы

Елена Прошина

Российский певец Григорий Лепс во время выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы в Москве назвал главные для него женские качества. Как сообщает «7дней.ru», исполнитель недвусмысленно намекнул, что готов к новым отношениям после развода со своей супругой, который состоялся три месяца назад.

Лепс назвал качества будущей избранницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил артист.

Говоря о качествах, Лепс отметил, что главными для него остаются честность, порядочность и доброта. По мнению певца, эти черты остаются бесценными несмотря на то, что времена и мода меняются.

Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров. Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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