Лепс назвал качества будущей избранницы

Российский певец Григорий Лепс во время выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы в Москве назвал главные для него женские качества. Как сообщает «7дней.ru», исполнитель недвусмысленно намекнул, что готов к новым отношениям после развода со своей супругой, который состоялся три месяца назад.

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«Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил артист.

Говоря о качествах, Лепс отметил, что главными для него остаются честность, порядочность и доброта. По мнению певца, эти черты остаются бесценными несмотря на то, что времена и мода меняются.