Подсчитаны потери известных блогеров из-за блокировки Instagram

В полночь 14 марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал Instagram на территории России. Социальная сеть за время своей работы в стране стала источником дохода для множества блогеров, которые, выставляя свою жизнь напоказ, рекламировали товары и делали своих подписчиков участниками различных маркетинговых ходов. Как сообщает Starhit, доход некоторых инфлюенсиров только от рекламы составлял около 20 млн рублей, не считая продаж собственных товаров и различных курсов.

Фото: Instagram Instagram

Больше всех в российском сегменте соцсети зарабатывала Оксана Самойлова. Супруга рэпера Джигана собрала 15 млн подписчиков и почти 10 лет оставалась на связи со своей аудиторией. Цена за одну рекламную публикацию составляла от 600 тыс. до 2 млн рублей, а всего в месяц Самойлова получала около 20 млн рублей.

Видео дня

Звезда телевидения Ксения Бородина имела на своем аккаунте более 18 млн подписчиков. Она подогревал интерес к своей персоне комментариями о бывшем муже, закулисными сплетнями с «ДОМа-2», а также чатом «Прачка», где близкие Бородиной обсуждали последние новости. В среднем публикация товара рекламодателям в ее блоге обходится в 400 тыс. рублей, а всего за прошлый год с Instagram ей удалось заработать 91 млн рублей.

Еще одна популярная блогерша, Настя Ивлеева имеет в соцсети два аккаунта, на один из которых подписаны 19 млн пользователей. Известно, что за одну публикацию она брала не менее 1 млн рублей — за год ей удавалось зарабатывать 35 млн.

Ольга Бузова стала одной из наиболее популярных российских исполнителей в Instagram — на ее страницу подписались 23 млн человек. Свою страничку она регулярно использовала для продвижения услуг — за один пост в соцсети Бузова брала с предпринимателей от 350 тыс. рублей, а за 10-секундный ролик артистке платили 600 тыс. Так, лишь с одного аккаунта певица получала в год более 55 млн.