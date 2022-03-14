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2 часа назад

Филипп Киркоров жестко пошутил над Аллой Пугачевой

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У меня была кличка в 90-х «муж бабушки, но не дедушка», – признался артист. Жюри шоу растворилось в смехе. Все началось с того, что Регина Тодоренко заявила – Киркоров мог бы быть ее дедушкой. Поп-король оскорбился, но потом все перевел в шутку. Напомним, Киркоров был женат на Пугачевой в 1994 году. Супруга была старше его на 18 лет. Сейчас Алла Борисовна замужем за Максимом Галкиным. Они уехали из России в Израиль. «ФедералПресс» писал, что это не эмиграция, а временная акция. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Филипп Киркоров жестко пошутил над Аллой Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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