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1 час назад

Бузова в бикини записала видео на пляже в Эмиратах

Александр Кузьмин

Недавно вернувшаяся со съемок телешоу в Африке Ольга Бузова снова уехала из России. На этот раз популярная певица и телеведущая отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Кадры с отдыхающей звездой телепроекта «Дом-2» были опубликованы на ее странице в одной из социальных сетей. На нах видно, как Бузова в цветном бикини позирует в море, окунаясь в воду.

«Хотели бы оказаться рядом?» – спрашивает своих поклонников знаменитость в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Мало половин» сняла видео в наполненной пеной ванне.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Ольга Бузова,
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