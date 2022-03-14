Бузова в бикини записала видео на пляже в Эмиратах

Недавно вернувшаяся со съемок телешоу в Африке Ольга Бузова снова уехала из России . На этот раз популярная певица и телеведущая отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты .

Кадры с отдыхающей звездой телепроекта «Дом-2» были опубликованы на ее странице в одной из социальных сетей. На нах видно, как Бузова в цветном бикини позирует в море, окунаясь в воду.