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1 час назад

«Я не знаю, что будет со мной завтра»: Собчак сделала громкое заявление

Елена Прошина

Ксения Собчак, как и многие другие знаменитости, написала «прощальный» пост в Instagram. Журналист призналась, что жалеет, что в свое время работала практически без отдыха и не жалела себя. И еще она не знает, что с ней будет дальше.

«Я всегда верила в Россию»: Собчак сделала громкое заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-то отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку», - написала Собчак.

По ее словам, единственное, что сейчас можно сделать — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, «не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте «родился в России»». Свое послание звезда завершила словами: «Любите Россию».

Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России

Напомним, Роскомнадзор по указанию Генеральной прокуратуры начал блокировку Instagram на территории России. Как ожидалось, соцсеть перестанет работать с 00 часов 14 марта. Однако в понедельник утром многие блогеры обнаружили, что Instagram все еще работает.

Ранее, с 5 марта, Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Роскомнадзор,
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