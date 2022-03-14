«Я всегда верила в Россию»: Собчак сделала громкое заявление

«Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-то отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку», - написала Собчак.