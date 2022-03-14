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19 минут назад

Шаляпин посвятил клип умершей жене-миллионерше

Елена Прошина

Певец Прохор Шаляпин перед блокировкой Instagram в России опубликовал в соцсети трогательный клип на песню «Тебя обнимал», который посвящен его умершей жене, канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Как сообщает «Газета.ru», артист напомнил, что 25 марта исполнится полгода со смерти супруги.

Шаляпин посвятил клип умершей жене-миллионерше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Песня посвящена утрате супруги — это событие Прохор называет «решением свыше». В клипе используются кадры с моментами из семейной жизни — совместный отдых на море, свадебная церемония и затем болезнь и увозящие возлюбленную медики.

В комментариях Шаляпин также рассказал подписчикам, что почти ежедневно общается с родителями Татьяны.

Напомним, что 42-летняя Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Шаляпиным, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда.

Позднее стали появляться версии, что Шаляпин отравил супругу ради наследства, однако сам певец это опроверг, заявив, что такие заявления негативно влияют на его самочувствие. По словам артиста, в случае совершения преступления он бы уже сидел в тюрьме.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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