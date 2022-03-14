Шаляпин посвятил клип умершей жене-миллионерше

Певец Прохор Шаляпин перед блокировкой Instagram в России опубликовал в соцсети трогательный клип на песню «Тебя обнимал», который посвящен его умершей жене, канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Как сообщает «Газета.ru», артист напомнил, что 25 марта исполнится полгода со смерти супруги.

Песня посвящена утрате супруги — это событие Прохор называет «решением свыше». В клипе используются кадры с моментами из семейной жизни — совместный отдых на море, свадебная церемония и затем болезнь и увозящие возлюбленную медики.

В комментариях Шаляпин также рассказал подписчикам, что почти ежедневно общается с родителями Татьяны.

Напомним, что 42-летняя Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Шаляпиным, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда.