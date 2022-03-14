"Я всегда верила в Россию": Собчак сделала громкое заявление

«Я всегда очень верила в Россию – строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что «потом когда-то отдохну». Это было ошибкой. Банальное «не копи на будущее – его нет, есть только здесь и сейчас» оказалось правдой…», – отметила Собчак.