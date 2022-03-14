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47 минут назад

Собчак пожалела, что откладывала деньги

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию еще в начале марта. Она оставила последний пост в социальной сети Instagram и призналась, о чем жалеет.

"Я всегда верила в Россию": Собчак сделала громкое заявление
Фото: ТАССТАСС

«Я всегда очень верила в Россию – строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что «потом когда-то отдохну». Это было ошибкой. Банальное «не копи на будущее – его нет, есть только здесь и сейчас» оказалось правдой…», – отметила Собчак.

Она добавила, что пожалела о том, что много работала и много копила. В начале марта телеведущая улетела в отпуск вместе с сыном Платоном, который хотела провести в Турции. Однако позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.

Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России

Ранее Собчак на своем YouTube-канале сделала большой выпуск о тех, кто уехал из страны на фоне спецоперации. Себя экс-кандидат в президенты к числу эмигрантов не причисляет.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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