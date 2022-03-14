"Я всегда верила в Россию": Собчак сделала громкое заявление

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию еще в начале марта. Она оставила последний пост в социальной сети Instagram и призналась, о чем жалеет.
«Я всегда очень верила в Россию – строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что «потом когда-то отдохну». Это было ошибкой. Банальное «не копи на будущее – его нет, есть только здесь и сейчас» оказалось правдой…», – отметила Собчак.
Она добавила, что пожалела о том, что много работала и много копила. В начале марта телеведущая улетела в отпуск вместе с сыном Платоном, который хотела провести в Турции. Однако позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.
Ранее Собчак на своем YouTube-канале сделала большой выпуск о тех, кто уехал из страны на фоне спецоперации. Себя экс-кандидат в президенты к числу эмигрантов не причисляет.