Стало известно о трагической смерти племянника Леонида Агутина

О том, что у нее есть брат, да еще и знаменитый - музыкант Леонид Агутин, специалист по продвижению в соцсетях Мария узнала будучи подростком. Тогда же она и познакомилась с «босоногим мальчиком» и сопоставила детали. Оказалось, что «какой-то дядя», который навещал ее в детстве и был их с Леонидом отец - Николай Агутин. А когда Мария Агутина выросла, ей предстояло пережить страшную трагедию. Тогда на помощь благородно пришел Леонид.

Фото: Legion-Media Legion-Media

Мария Агутина рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ:

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- Мама не была замужем за папой официально, а после расставания так и не вышла замуж. Он - самая большая любовь ее жизни. Всегда была нехватка денег. И мы с сестрой были тоже не подарок: очень активные. Когда доходило до скандалов, мама говорила: «Ваш папа - козел!»

В 12 лет девушка увидела Леонида Агутина по телевизору. Тогда-то мама призналась, что это ее единокровный брат. А спустя четыре года - на 16-летие Маши - мать пригласила к ним в гости отца. И они начали общаться. Плюс ей удалось познакомиться с Леонидом. Он дружелюбно принял сестричек, хотя Маша на первой встрече засмущалась, боялась на него посмотреть и стояла, опустив голову.

Все эти моменты давно в прошлом. Она дружит с отцом. Тот подарил им с сестрой большую двухкомнатную квартиру. Мария навещает Николая Петровича и Леонида на даче - их дома стоят рядом на одном участке - и отмечает, что у Анжелики Варум, которую все близкие зовут Машей, «всегда роскошный стол».

Подружившись, брат и сестра общались, не грузили друг друга личными проблемами. Мария Агутина выходила замуж и разводилась, родила дочку. А пережив два не слишком удачных брака стала встречаться с еще одним мужчиной.

- Со вторым мужем мы пытались завести ребенка, - объяснила она, - но мне сказали: «У вас что-то нарушилось» и забеременеть практически нереально. Поэтому я забеременела случайно. Он не обрадовался. Выяснилось, что мой мужчина женат и ему это не надо. Я на тот момент переехала к маме. И она сказала: «Вырастим!» Но на очередном скрининге врач сообщил, что у ребенка подозрение на порок сердца.

В результате более тщательного исследования выяснилось, что у малыша в утробе не развилась левая половина сердца, которая качает кровь по большому кругу кровообращения. Медики предупредили: когда он родится и перестанет жить за счет кровообращения мамы, умрет в течение недели. Шансов на положительный исход практически нет. На 24-й недели беременности ошарашенной женщине посоветовали сделать аборт.

- Он уже шевелился - человек! У него уже было имя Матвей, - объяснила Мария Агутина. - Я приняла решение: раз моему сыну суждено прожить семь дней - пусть это будут семь дней в любви. Подумала: раз мне дано такое пройти, значит у меня есть силы на это.

После родов Марии дали подержать Матвея три минуты, она с ним сфотографировалась, потому что не знала - увидит ли его еще. И малыша забрали в реанимацию.

Знаменитый брат о серьезных проблемах с племянником не знал.

- Дня через три предстояла операция, - рассказывает сестра музыканта. - К Лёне не пришлось обращаться. Мне помогли разные фонды. Операция прошла хорошо. Мы вернулись домой - следующая операция через полгода. И один фонд начал сотрудничество с США именно по этому пороку сердца. Им нужен был первый ребенок с тяжелым диагнозом. Фонд все оплачивает. Вдруг мне неожиданно звонит Леня и говорит: «Маш, ты обалдела?! Почему я узнаю от чужих людей об этом?». До сих пор не знаю, от кого он узнал - может какая-то моя подруга рассказала. Я говорю: «Лёнь, извини, я думала что обращусь к тебе в крайнем случае. Но пока не понадобилось». И он сказал: «А кому еще звонить в таких случаях? Самым же близким!»

Мария рассказала брату, что уже скоро едет с Матвеем в Америку.

Вторая операция там прошла успешно. Но после нее сделали контрольное УЗИ и выявили, что у мальчика сузилась легочная артерия. Потребовалась еще одна операция за 50 тысяч долларов. Фонд на эти деньги уже не рассчитывал. И тут уже помог Агутин.

- И когда мы прилетели в Москву, я выдохнула, начала общаться со всеми, - говорит Мария. - И вдруг мы с Матвеем прокатились в метро и он заболел. Началась ангина, она перетекла в бактериальную инфекцию. Врачи не знали, что делать. Нас положили в инфекционку. А нужна была кардиология. Я спросила: «Когда будет кардиолог?» - «Завтра». Но завтра он уже не понадобился. Потому что ночью Матвей на моих руках перестал дышать. И в реанимации умер. Ему было почти два года. Лёня сразу помог финансово: на похороны, на могилу. И сам приехал на похороны. В нужный момент сильно поддержал.