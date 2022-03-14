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7 минут назад

«Рептилии шипят, расползаются»: Шукшина раскритиковала уезжающих из РФ звезд

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

С началом специальной военной операции на Украине многие российские знаменитости предпочли уехать из России. Правда, почти все в один голос утверждают, что обязательно вернутся, как только закончится отпуск.

«Рептилии расползаются»: Шукшина об уезжающих из РФ звездах
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Актриса Мария Шукшина сравнила их с рептилиями. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

— Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение «элитные рептилии от заводчика». Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (бескультурья!). Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются, — написала артистка, передает издание Teleprogramma.

Певица Алла Пугачева в начале марта покинула Россию, отправившись в отпуск в Израиль. Однако пользователи Сети подумали, что Примадонна решила эмигрировать из страны. В связи с этим Алла Борисовна записала видеообращение, в котором заверила, что ни она, ни муж даже не думали бежать из России. По словам звезды, семья просто отправилась в запланированный отпуск.

Бузова решила уехать из России

Актриса Мария Шукшина раскритиковала фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за певца Филиппа Киркорова, который сыграл одну из ролей в картине. Она рассказала, что не смогла досмотреть ленту из-за сцены с участием поп-короля.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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