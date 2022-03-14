Оставшаяся без работы Лариса Гузеева ищет спасение в церкви

После перенесенного в прошлом году COVID-19, Лариса Гузеева попала в череду неприятностей. Мало того, что она никак не воспрянет духом после болезни, так еще и ее шоу «Давай поженимся!» закрыли.
Вынужденный простой вогнал известную телеведущую в глубокую депрессию, с которой ей удается бороться только путем прогулок на свежем воздухе и посещения церкви.
«Пытаюсь себя выгулять, вытащить», - отмечает звезда в «Инстаграм», пытаясь показать фанатам красоту соборного комплекса в соцсетях.
Ранее Лариса жаловалась на то, что перенесенный коронавирус повлиял на ее здоровье. Она начала терять волосы и набрала вес. Остаться в такой период без работы, к которой Лариса Гузеева вернулась не так давно, стало настоящим испытанием для телеведущей.