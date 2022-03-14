Оставшаяся без работы Лариса Гузеева ищет спасение в церкви

После перенесенного в прошлом году COVID-19, Лариса Гузеева попала в череду неприятностей. Мало того, что она никак не воспрянет духом после болезни, так еще и ее шоу «Давай поженимся!» закрыли.

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Вынужденный простой вогнал известную телеведущую в глубокую депрессию, с которой ей удается бороться только путем прогулок на свежем воздухе и посещения церкви.

«Пытаюсь себя выгулять, вытащить», - отмечает звезда в «Инстаграм», пытаясь показать фанатам красоту соборного комплекса в соцсетях.