«Его здесь разорвут»: Аморалов не пришел на похороны Тома Хаоса

Трагическая новость о смерти Вячеслава Зинурова, известного публике как Том Хаос, привела в состояние шока и растерянности и друзей певца и его поклонников Певцу было всего 50 лет, и из жизни он ушел по своей воле. Однако стало известно, что в последнее время музыкант был в тяжелой депрессии. И причина этого в большой степени - в предательстве близких и коллег, - пишет СтарХит.
Сегодня в Подмосковье на Ховринском кладбище прошли похороны Тома Хаоса. Проститься с экс-солистом группы «Отпетые мошенники» пришло немало людей. Но среди них не оказалось Сергея Аморалова.
По мнению бывшей подруги Зинурова, некогда близкий друг – предатель и отчасти повлиял на страшное решение Хаоса.
«Он постоянно обманывал, Аморалов. Постоянно у них казусы были. Думаю, что ему не место здесь. Его здесь разорвут»,- сказала она
Незадолго до смерти Вячеслав заявлял о планах подать в суд на Аморалова из-за авторских прав.
Родные подтвердили, что Вячеслав находился в депрессии, спровоцированной скандальной ситуацией с бывшими коллегами.