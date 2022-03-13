«Его здесь разорвут»: Аморалов не пришел на похороны Тома Хаоса

Трагическая новость о смерти Вячеслава Зинурова, известного публике как Том Хаос, привела в состояние шока и растерянности и друзей певца и его поклонников Певцу было всего 50 лет, и из жизни он ушел по своей воле. Однако стало известно, что в последнее время музыкант был в тяжелой депрессии. И причина этого в большой степени - в предательстве близких и коллег, - пишет СтарХит.