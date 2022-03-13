Садальский выложил фотографии Бледанс с подбитым глазом

Недавно представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в фотопроекте, где выступали в роли тех представителей социальных слоев, которыми они ни за что не хотели бы быть. Так, 52-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс предстала перед публикой в образе крепко пьющей дамы без определенного места жительства, отдыхающей у мусорных контейнеров.