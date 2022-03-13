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56 минут назад

Садальский выложил фотографии Бледанс с подбитым глазом

Ирина Лебедева

Недавно представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в фотопроекте, где выступали в роли тех представителей социальных слоев, которыми они ни за что не хотели бы быть. Так, 52-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс предстала перед публикой в образе крепко пьющей дамы без определенного места жительства, отдыхающей у мусорных контейнеров.

Садальский выложил фотографии Бледанс с подбитым глазом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя любимая Бледанс поучаствовала в фотопроекте Алены Премудрофф «Не буду!» или «Кем бы я никогда не хотел стать».

(Удивляюсь "фантазии" создателей таких проектов)

Звезды разной величины не хотели быть заключенными, официантами, стриптизершами, мясорубами, проститутками, гробокопателями и т.д.

Все они достаточно успешно воплотили свои страхи в самых отрицательных образах.

Но Эвелина была круче всех», - написал Садальский, выложив в инстаграме коллаж из фотографий Бледанс с фингалом под глазом.

Известный российский актёр Станислав Садальский поделился своим мнением о том, что мировые бренды уходят с рынка России. Об этом он сообщил в интервью с «Телепрограммой».

Мужчина утверждает, что больше всего его огорчило решение Coca-Cola прекратить поставки в РФ.Садальский рассказал, что сделал небольшой запас газировки.

Он решил купить десять бутылок любимого напитка, так как в ближайшее время он исчезнет с прилавков.
Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Эвелина Бледанс,Coca-Cola,
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