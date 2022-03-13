Садальский выложил фотографии Бледанс с подбитым глазом

Недавно представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в фотопроекте, где выступали в роли тех представителей социальных слоев, которыми они ни за что не хотели бы быть. Так, 52-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс предстала перед публикой в образе крепко пьющей дамы без определенного места жительства, отдыхающей у мусорных контейнеров.
«Моя любимая Бледанс поучаствовала в фотопроекте Алены Премудрофф «Не буду!» или «Кем бы я никогда не хотел стать».
(Удивляюсь "фантазии" создателей таких проектов)
Звезды разной величины не хотели быть заключенными, официантами, стриптизершами, мясорубами, проститутками, гробокопателями и т.д.
Все они достаточно успешно воплотили свои страхи в самых отрицательных образах.
Но Эвелина была круче всех», - написал Садальский, выложив в инстаграме коллаж из фотографий Бледанс с фингалом под глазом.
Известный российский актёр Станислав Садальский поделился своим мнением о том, что мировые бренды уходят с рынка России. Об этом он сообщил в интервью с «Телепрограммой».
Мужчина утверждает, что больше всего его огорчило решение Coca-Cola прекратить поставки в РФ.Садальский рассказал, что сделал небольшой запас газировки.