Сын Сафронова приковал себя наручниками к «Макдональдсу»

Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками ко входу в «Макдональдс» на Пушкинский площади, -
сообщает Телеграм-канал Baza.
Известный пианист, который весит более 250 килограммов, протестует протестует против ухода компании, по его словам, «вскормившей его», с российского рынка.
«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», - заявляет Затравкин.
Ранее Лука Затравкин неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, в конце 2019 года он приобрел широкую известность, когда его засосало в туалет на борту самолета. Затем на отдыхе в Таиланде 250-килограммовый пианист упал с лестницы, а позднее по ошибке нырнул в детский лягушатник, сломал дно бассейна и получил травмы.