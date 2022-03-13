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16 минут назад

Безруков ответил на слухи об отъезде из России

Ирина Лебедева

Сергей Безруков опроверг слухи о своем выезде из России. В инстаграме актер выложил видеоролик – он с ребенком гуляет около Новодевичьего монастыря, а также поделился планами на ближайшее время.

Безруков ответил на слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва, 13 марта, гуляю с сыном в Новодевичьем. Сейчас поедем записывать стихи. Завтра съемки, послезавтра — спектакль "Казанова. Ars Vivendi", 16-го — "Дядя Ваня", 18-го — "Хулиган. Исповедь", 20-го — "Пушкин". Дальше — гастроли в Санкт-Петербурге», —сообщил Сергей.

Также в Телеграм-канале Безруков отметил, что в последнее время наметился нездоровый тренд выискивать, кто куда уехал. Он и сам столкнулся с результатом сплетен

«Все больше вижу, как моим коллегам приходится оправдываться и доказывать, что нет я никуда уезжать не собираюсь. Да что далеко ходить, мне и самому вчера на заправке сказали: «Ой, Сергей, это вы? А мы думали, вы уехали, в Интернете вроде писали».

Художественный руководитель Губернского театра призвал своих подписчиков не нагнетать атмосферу и не выискивать, кого бы за что осудить, а, напротив, объединиться и быть терпимее.

«Сейчас, когда все и так слишком восприимчивы и скоропалительны в суждениях, когда общество накалено до предела и так легко посеять еще больший раздор, зачем искать новые поводы для осуждения? Не лучше ли наоборот, стараться объединять и поддерживать, быть человечнее и бережнее друг к другу?»

Народный артист России Сергей Безруков счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. За время отношений у супругов родились трое наследников. В 2016 году на свет появилась Мария. Через два года Анна порадовала Сергея рождением сына Степана. А в июле 2021 года 38-летняя режиссер картин «Млечный путь», «После тебя» стала мамой в третий раз, родив сына Василия.

Шоу-бизнес,Анна Матисон,
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