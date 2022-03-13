Стало известно настоящее имя невестки Орбакайте

Алена Краснова, супруга внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, отметила свое 25-летие. На первый юбилей девушка захотела устроить вечеринку в стиле 90-х. Видеоотчет традиционно Алена выложила в сторис инстаграма.
Молодежь весело отплясывала, все фотографировались на модный когда-то Polaroid, гуляли и веселились. Ближе у завершению праздника вынесли именинный торт со свечками, которые Краснова старательно задула. К удивлению гостей, на торте была надпись: «С юбилеем, Ленок!».
Виновница торжества была вынуждена объясниться. Она сообщила, что вообще-то она – Елена, но это имя ей категорически не нравится.
«Кто не знал, я по паспорту Елена и ненавижу, когда меня называют так», - написала она в микроблоге.
Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков женат на красавице Алене Красновой уже почти 5 лет. Звезды души не чают друг в друге и демонстрируют семейную идиллию. Невестка Орбакайте активно ведет личный блог, где выкладывает фото из жизни.
Ранее Никита Пресняков и Алена Краснова стали героями новой рекламной кампании Pandora, посвященной Дню святого Валентина. Пара приняла участие в романтической фотосессии — первой за долгое время. Влюбленные примерили образы в зеленых оттенках.