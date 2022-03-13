Петросян обвинил Степаненко в том, что «ей захотелось войны»

Евгений Петросян в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» пожаловался на свою бывшую супругу Елену Степаненко. Пара до сих пор не может разделить совместно нажитое имущество. По словам юмориста, экс-жена не захотела мирно разойтись без судебных процессов.

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Звездная пара прожила вместе более 30 лет. Казавшийся незыблемым брак был расторгнут в 2018 году, с тех пор тянутся судебные процессы,- пишет ФАН.

«Я же Лене предлагал мирно расстаться, поскольку целый ряд причин был. Не одна, не две, а целый ряд причин», — утверждает Петросян.

По словам артиста он обещал Степаненко жене помогать во всем после развода, если они расстанутся без взаимных претензий. Но этого не случилось.

«Нет, захотелось войны», — резюмировал Евгений Ваганович.

Елена Степаненко не стала уступать имущественные позиции в пользу своей соперницы – после развода ее экс-супруг женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

В Москве возобновился судебный процесс по разделу имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. По просьбе Степаненко будет проводиться повторная оценка совместно нажитого имущества.

Как выяснил Starhit, на прошедшем 3 марта заседании адвокат юмористки уделила особое внимание документу со списком книг. Также представители Степаненко обратили внимание суда, что один из совместных счетов бывших супругов был недавно разблокирован, и с него Петросян оплачивает коммунальные услуги.