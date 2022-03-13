Адвокат: Пугачева, Галкин и их дети получили гражданство другой страны

Алла Пугачева и Максим Галкин, забрав с собой Лизу и Гарри, улетели в Израиль. На фоне множественных зарубежных «отпусков» представителей отечественного шоу-бизнеса поклонники начали строить догадки: не уехала ли звездная пара навсегда? Однако и Примадонна, и ее супруг позднее вышли на связь с публикой через социальные сети, и объяснили, что улетели на отдых и планируют скорое возвращение.

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Тем временем журналисты «Радио КП» напомнили, что юрист Семен Погосян еще несколько лет назад говорил о том, что Пугачева и Галкин получили гражданство Кипра. А затем оформили его и детям.

Семья получила паспорта Республики Кипр после приобретения недвижимости на острове Лимассол. Этот документ дает возможность безвизового посещения около полутора сотен стран.

«Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил», - сказал адвокат.