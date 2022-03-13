В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
21 минуту назад

Адвокат: Пугачева, Галкин и их дети получили гражданство другой страны

Ирина Лебедева

Алла Пугачева и Максим Галкин, забрав с собой Лизу и Гарри, улетели в Израиль. На фоне множественных зарубежных «отпусков» представителей отечественного шоу-бизнеса поклонники начали строить догадки: не уехала ли звездная пара навсегда? Однако и Примадонна, и ее супруг позднее вышли на связь с публикой через социальные сети, и объяснили, что улетели на отдых и планируют скорое возвращение.

Адвокат: Пугачева, Галкин и их дети получили гражданство другой страны
Фото: InstagramInstagram

Тем временем журналисты «Радио КП» напомнили, что юрист Семен Погосян еще несколько лет назад говорил о том, что Пугачева и Галкин получили гражданство Кипра. А затем оформили его и детям.

Семья получила паспорта Республики Кипр после приобретения недвижимости на острове Лимассол. Этот документ дает возможность безвизового посещения около полутора сотен стран.

«Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил», - сказал адвокат.

Алла Борисовна на днях обратилась в Instagram к обидевшему ее священнику, который возрадовался, что певица уехала из страны. Она поспешила его огорчить и объяснила, что вскоре вернется, а пока что поправляет здоровье и отдыхает с семьей. Позже на связь вышел Максим Галкин. Поскольку Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram, юморист решил пригласить всех фанатов в свой телеграм-канал.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители