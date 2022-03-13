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36 минут назад

Бузова неожиданно нашлась в Эмиратах

Ирина Лебедева

В последнее время очень многие представители отечественного шоу-бизнеса решили воспользоваться ранее запланированным, по их словам, отпуском, и отправиться в разные страны с чадами и домочадцами. Лидируют Израиль, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.

Бузова неожиданно нашлась в Эмиратах
Фото: InstagramInstagram

ОАЭ выбрала, к примеру, вслед за Кридом, Элджеем и другими коллегами по цеху Ольга Бузова, которую в последние дни поклонники потеряли из виду.

В инстаграме поющая телеведущая разместила свою фотографию в мини-бикини и подписала снимок:

«Спасибо большое Эмирату Рас-эль-Хайма за приглашение и возможность открыть для себя новые места, а также за мой досуг в ОАЭ. Мне это сейчас просто необходимо, просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг».

Таким образом звезда намекнула на то, что получила некое рекламное предложение.

Подписчики заинтересовались: чем так утомлена звезда?

«Это от чего она так, бедняжка, устала, что очень надо выдохнуть???», «Ха, ей необходимо. Ну все ясно, когда есть деньги при любом раскладе все возможно».

Некоторые обратили внимание на то, что Эмираты-мусульманская страна и за подобную «рекламу» в купальнике организаторов не похвалят.

«Что ваше уважение за приглашение? Это мусульманская страна. Такое фото, разве можно ставить … какой ужас», «Фото как раз для мусульманской страны. Эмираты уже пожалели, что пригласили».

Поющая ведущая Ольга Бузова отметила, что вела свой микроблог в Instagram с 2012 года, и никогда не занималась накруткой фолловеров. При этом она с гордостью отметила, что смогла выйти в топ российского сегмента.

Со слезами экс-звезда «Дома-2» попрощалась с подписчиками в Instagram, отметив, что много лет делилась здесь радостью, болью, успехами и провалами.

Бузова заявила, что теперь подписчики смогут следить за ее жизнь и творчеством на странице «ВКонтакте» и в Telegram.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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