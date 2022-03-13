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57 минут назад

Айза пожаловалась на разбитые мечты

Елена Прошина

Уехавшая из России инстаграм-блогер Айза Анохина пожаловалась, что ее бизнес разрушен. В соцсети она рассказала, что из-за европейского кризиса все проекты пошли «коту под хвост».

Айза пожаловалась на разбитые мечты
Фото: InstagramInstagram

Блогер перечислила свои бизнес-начинания: ювелирные украшения, ортопедические шарики, игры для детей, серф-лагерь на Шри-Ланке, салоны красоты. По ее мнению, все это теперь не удастся реализовать

«Рекламные контракты! Пока-пока! Все мои проекты! Все мои мечты! Моя работа! Мое будущее! Десятки миллионов затраченных денег! Кайф че! Спасибо, братан! Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», - написала она.

Блогер добавила, что денег у нее почти не осталось.

Накануне Собчак рассказала об уехавших из России знаменитостях.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,
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