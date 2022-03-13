Айза пожаловалась на разбитые мечты

«Рекламные контракты! Пока-пока! Все мои проекты! Все мои мечты! Моя работа! Мое будущее! Десятки миллионов затраченных денег! Кайф че! Спасибо, братан! Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», - написала она.