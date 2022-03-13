Айза пожаловалась на разбитые мечты

Уехавшая из России инстаграм-блогер Айза Анохина пожаловалась, что ее бизнес разрушен. В соцсети она рассказала, что из-за европейского кризиса все проекты пошли «коту под хвост».
Блогер перечислила свои бизнес-начинания: ювелирные украшения, ортопедические шарики, игры для детей, серф-лагерь на Шри-Ланке, салоны красоты. По ее мнению, все это теперь не удастся реализовать
«Рекламные контракты! Пока-пока! Все мои проекты! Все мои мечты! Моя работа! Мое будущее! Десятки миллионов затраченных денег! Кайф че! Спасибо, братан! Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», - написала она.
Блогер добавила, что денег у нее почти не осталось.
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