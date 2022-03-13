Адвокат: Хаос и Богомазов должны были выиграть суд у Аморалова

На фоне трагедии с уходом из жизни одного из бывших солистов «Отпетых мошенников» Тома Хаоса стали всплывать неприглядные подробности закулисной истории группы. Так, стало известно, что музыкант и его коллега Гарик Богомазов собирались судиться с третьим членом коллектива Сергеем Амораловым. Об этом информирует СтарХит.
«Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова, тот довел его...» — рассказала Виктория — супруга Богомазова.
О конфликте Тома Хаоса и Сергея Аморалова стало известно в августе 2021 года. Тогда Том был возмущен, что в группу без предупреждения взяли другого человека, которого выдали на него.
«Пока я сижу в студии и записываю новый сольный альбом, ребята заигрались и обманули целый город. О своем уходе из группы я объявил 25 августа. А вчера меня повергло в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Со вчерашнего вечера люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Вы понимаете?! Этим подтверждаются выступления «Отпетых мошенников» и заработок на моем имени. Я в полнейшем непонимании происходящего — на сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла!» — негодовал Хаос.
Геннадий Нефедовский, адвокат рассказал журналистам:
«На днях мы беседовали с Гариком, Викой и Томом во время съемки о перспективе в судебном разбирательстве. У ребят были и есть все шансы выиграть дело, так как Аморалов нарушил закон по авторским правам».
Бывший солист поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни по собственной воле. Артисту было всего 50 лет.