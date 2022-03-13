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8 минут назад

Адвокат: Хаос и Богомазов должны были выиграть суд у Аморалова

Ирина Лебедева

На фоне трагедии с уходом из жизни одного из бывших солистов «Отпетых мошенников» Тома Хаоса стали всплывать неприглядные подробности закулисной истории группы. Так, стало известно, что музыкант и его коллега Гарик Богомазов собирались судиться с третьим членом коллектива Сергеем Амораловым. Об этом информирует СтарХит.

Адвокат: Хаос и Богомазов должны были выиграть суд у Аморалова
Фото: ВикипедияВикипедия

«Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова, тот довел его...» — рассказала Виктория — супруга Богомазова.

О конфликте Тома Хаоса и Сергея Аморалова стало известно в августе 2021 года. Тогда Том был возмущен, что в группу без предупреждения взяли другого человека, которого выдали на него.

«Пока я сижу в студии и записываю новый сольный альбом, ребята заигрались и обманули целый город. О своем уходе из группы я объявил 25 августа. А вчера меня повергло в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Со вчерашнего вечера люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Вы понимаете?! Этим подтверждаются выступления «Отпетых мошенников» и заработок на моем имени. Я в полнейшем непонимании происходящего — на сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла!» — негодовал Хаос.

Геннадий Нефедовский, адвокат рассказал журналистам:

«На днях мы беседовали с Гариком, Викой и Томом во время съемки о перспективе в судебном разбирательстве. У ребят были и есть все шансы выиграть дело, так как Аморалов нарушил закон по авторским правам».

Бывший солист поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни по собственной воле. Артисту было всего 50 лет.

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