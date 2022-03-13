Адвокат: Хаос и Богомазов должны были выиграть суд у Аморалова

«Пока я сижу в студии и записываю новый сольный альбом, ребята заигрались и обманули целый город. О своем уходе из группы я объявил 25 августа. А вчера меня повергло в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Со вчерашнего вечера люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Вы понимаете?! Этим подтверждаются выступления «Отпетых мошенников» и заработок на моем имени. Я в полнейшем непонимании происходящего — на сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла!» — негодовал Хаос.